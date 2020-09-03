Через карантин в Україні стрімко росте безробіття [ Редактировать ]
Західні кредитори вважають проблемною процедуру заміни Назара Холодницького. Відповідне письмове звернення від Євросоюзу та Світового банку отримали у Верховній Раді. Йдеться про зміну складу Спеціалізованої антикорупційної комісії та її керівника після відставки Холодницького. Основна вимога міжнародних фінансових донорів - антикорупційний досвід нових членів комісії. Це один з основних критеріїв надання чергової макрофінансової допомоги 600 мільйонів євро.
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Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 6 відсотків річних - це найнижчий показник за всю історію незалежної України. Відповідне рішення оприлюднив голова НБУ Кирило Шевченко. Зміна облікової ставки є ключовою при визначенні банками відсоткових ставок за вкладами і позиками. Що вища облікова ставка, то дорожче обходяться банкам позики рефінансування, дорожче вони пропонують власні кредити, а отже, менше клієнтів беруть позики.
Кирило Шевченко, голова Національного банку України:
Якщо негативний вплив коронавірусу на внутрішній попит та ділову активність посилиться - Національний банк буде готовий надати економіці додатковий імпульс для пожвавлення. Натомість на ймовірне посилення інфляційних ризиків у 2021 році Національний банк може вдатися до підвищення облікової ставки
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Український уряд визначив спеціалізацію чотирьох держбанків. Стратегію реформування банківського сектору оприлюднили на сайті Мінфіну.
Зокрема, "Ощадбанк" обслуговуватиме роздрібний сектор, малий і середній бізнес та корпоративних клієнтів. "Приватбанк" має стати провідною роздрібною установою із сильною позицією в малому та середньому бізнесі. Фінансуванням корпоративних клієнтів опікуватиметься "УКРГАЗБАНК". А "Укресімбанк" візьме на себе фінансування експортно-імпортних операцій. Окрім того, в планах уряду знизити частку держави в банківському секторі - з 60 до 25 відсотків.
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Спочатку карантину лави безробітних поповнили 444 тисячі українців. Це на 73 відсотки більше, ніж на цю ж дату минулого року. Робочі місця в умовах карантину знайшли 260 тисяч безробітних. Майже половина з них - у сільському господарстві. У Держслужбі зайнятості підрахували, що виплати допомоги з безробіття під час карантину дозволили зберегти 367 тисяч робочих місць.
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В Україні прогнозують падіння врожаю зернових. На 7 мільйонів тонн порівняно з минулим роком. Такі дані назвав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Основна причина - посуха, від якої цьогоріч найбільше потерпала Одещина. У травні через погодні умови область втратила 148 тисяч гектарів посівів. Загалом по Україні посуха знищила 230 тисяч гектарів. А торік було зібрано рекордні 74 мільйони тонн зернових.
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