У Німеччині жінка вбила власних дітей та кинулася під потяг [ Редактировать ]
Трагічні новини з Німеччини. Тіла п'ятьох дітей виявила поліція у квартирі міста Золінген на заході країни. За повідомленням місцевої преси, правоохоронців викликала бабуся, щоб доповісти, що її дочка скоїла злочин. В оселі знайшли мертвими дітей віком рік, два, три, шість та вісім років. Сама жінка кинулася під поїзд, проте вціліла, зазнавши тяжких травм.
Мотив скоєного з'ясовують. Поліція знайшла живим лише 11-річного хлопчика - він був у квартирі бабусі.
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