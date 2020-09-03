Трагічні новини з Німеччини. Тіла п'ятьох дітей виявила поліція у квартирі міста Золінген на заході країни. За повідомленням місцевої преси, правоохоронців викликала бабуся, щоб доповісти, що її дочка скоїла злочин. В оселі знайшли мертвими дітей віком рік, два, три, шість та вісім років. Сама жінка кинулася під поїзд, проте вціліла, зазнавши тяжких травм.

Мотив скоєного з'ясовують. Поліція знайшла живим лише 11-річного хлопчика - він був у квартирі бабусі.