У 6 хасидов-паломников в Умани обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает градоначальник Умани Александр Цебрий.

По его словам, все хасиды, которые прибыли в город, должны пройти тестирование на COVID-19 в клиниках Умани. Он отметил, что пока с выполнением этого требования проблем нет.

Будет проведено полностью ПЦР-тестирования. При наличии этих справок люди смогут свободно находиться на территории города.

Отмечается, что у инфицированных хасидов был обширный круг контактных лиц.

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