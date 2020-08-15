Под Ивано-Франковском священника высадили из автобуса за замечание о "российской попсе" [ Редактировать ]
На Прикарпатье священника Православной церкви Украины (ПЦУ) Романа Винника высадили из автобуса после того, как сделал замеание водителю, что в салоне играет российская музыка в салоне. Об этом сам служитель сообщил в своем Facebook.
По его словам, конфликт случился 12 августа в автобусе, который ехал по маршруту Ивано-Франковск - Долина.
Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгонят из автобуса. Я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался домой благодаря добрым людям. в Калуш, где музей Степану Бандере...
Священник посетовал, что у него разрядился мобильный телефон, и он не смог сфотографировать водителя и номер автобуса.
Зато коллаборационисты, которые там ехали (из Одессы) меня фотографировали как звезду.
В комментариях к посту пользователи посоветовали священнику написать жалобу на перевозчика и потребовать у него компенсацию. При этом многие сообщили, что попадали в похожую ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Бельгии на украинского священника напала темнокожая мусульманка.
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