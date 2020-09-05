В Крыму коронавирусом впервые заболели более 100 человек за сутки [ Редактировать ]
В оккупированном Россией Крыму за сутки выявили коронавирус у 101 человека. Это самое большое число зараженных за сутки с начала пандемии в регионе, сообщил на своей странице в Facebook глава оккупационной администрации Сергей Аксенов.
За 4 сентября на территории Крыма зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции. 44 из них выявлено при обращении за медицинской помощью, 30 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 - при скрининге здорового населения, один случай завезен с территории Украины.
Всего с начала пандемии на украинском полуострове зарегистрировали 2 726 случаев COVID-19, умерли 33 человека. Сообщается, что в симферопольском роддоме №2 женщина с подтвержденным коронавирусом родила ребенка.
Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в Крыму провели Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel и "Таврида-АРТ", форум "Армия-2020", а также санкционировали проведение полуфинала всероссийского конкурса "Большая перемена" и крымско-татарского национального праздника Дервиза.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на материковой Украине выявили 2 836 новых случаев коронавирусной инфекции, 50 человек умерли.
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