В оккупированном Россией Крыму за сутки выявили коронавирус у 101 человека. Это самое большое число зараженных за сутки с начала пандемии в регионе, сообщил на своей странице в Facebook глава оккупационной администрации Сергей Аксенов.

За 4 сентября на территории Крыма зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции. 44 из них выявлено при обращении за медицинской помощью, 30 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 - при скрининге здорового населения, один случай завезен с территории Украины.

Всего с начала пандемии на украинском полуострове зарегистрировали 2 726 случаев COVID-19, умерли 33 человека. Сообщается, что в симферопольском роддоме №2 женщина с подтвержденным коронавирусом родила ребенка.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в Крыму провели Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel и "Таврида-АРТ", форум "Армия-2020", а также санкционировали проведение полуфинала всероссийского конкурса "Большая перемена" и крымско-татарского национального праздника Дервиза.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на материковой Украине выявили 2 836 новых случаев коронавирусной инфекции, 50 человек умерли.