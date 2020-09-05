За прошедшие сутки в Украине выявили 2 836 новых случаев коронавирусной инфекции, 50 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

По состоянию на утро 5 сентября COVID-19 подтвержден у 133 787 украинцев. Из них 2 811 - скончались.

Выздоровели за минувшие сутки 1 036 пациентов. Таким образом болезнь уже побороли 61 649 человек.

Лидером по количеству новых случаев COVID-19 стала Харьковская область (+380) и Киев (+315). Высокие показатели по заболеваемости показывают Тернопольская (+226) и Одесская (+226) области.

Ранее сообщалось, что карантин из-за пандемии коронавируса в Украине продлили до 1 ноября.