Коронавирус в Украине: Степанов предупредил об предстоящих апокалиптических картинах [ Редактировать ]
Глава Минздрава Украины Максим Степанов, на бринфинге 5 сентября, призвал местные власти к соблюдению требований адаптивного карантина, иначе - Украине просто не избежать апокалиптического коронавирусного сценария в городах и районах Украины. Об этом Степанов заявил на брифинге, передает издание "Гордон".
Я слышу от некоторых представителей местной власти, что они не согласны и не будут исполнять карантинные ограничения. В Украине есть закон, и вы обязаны исполнять решения, которые выдаются комиссией по чрезвычайным ситуациям
Степанов также попросил и граждан перестать легкомысленно относиться к правилам соблюдения карантина, назвав его новой реальностью.
Другого пути, чтобы победить COVID-19, просто не существует. Или мы придерживаемся правил, и тогда мы его победим, или мы увидим апокалиптические картины в наших городах, районах, когда наши медицинские учреждения не в состоянии будут предоставлять помощь, потому что количество больных будет таким, что они не справятся
Также, глава Минздрава отметил, что адаптивный карантин - это идеальная стратегия, которая позволяет предотвратить распространение коронавируса и вводить ограничения в зависимости от эпидситуации в конкретных городах или районах, не закрывая всю страну или область.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в Украине создали 9 тысяч резервных коек в больницах для коронавирусных больных.
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Ранее мы сообщали, что в Украине коронавирус побил очередной антирекорд.
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