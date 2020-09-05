Глава Минздрава Украины Максим Степанов, на бринфинге 5 сентября, призвал местные власти к соблюдению требований адаптивного карантина, иначе - Украине просто не избежать апокалиптического коронавирусного сценария в городах и районах Украины. Об этом Степанов заявил на брифинге, передает издание "Гордон".

Я слышу от некоторых представителей местной власти, что они не согласны и не будут исполнять карантинные ограничения. В Украине есть закон, и вы обязаны исполнять решения, которые выдаются комиссией по чрезвычайным ситуациям

Степанов также попросил и граждан перестать легкомысленно относиться к правилам соблюдения карантина, назвав его новой реальностью.

Другого пути, чтобы победить COVID-19, просто не существует. Или мы придерживаемся правил, и тогда мы его победим, или мы увидим апокалиптические картины в наших городах, районах, когда наши медицинские учреждения не в состоянии будут предоставлять помощь, потому что количество больных будет таким, что они не справятся

Также, глава Минздрава отметил, что адаптивный карантин - это идеальная стратегия, которая позволяет предотвратить распространение коронавируса и вводить ограничения в зависимости от эпидситуации в конкретных городах или районах, не закрывая всю страну или область.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в Украине создали 9 тысяч резервных коек в больницах для коронавирусных больных.

Читайте также, врач отправил домой пациента с коронавирусом и отказался назвачать лечение, отметив, что нет лекарств.

Ранее мы сообщали, что в Украине коронавирус побил очередной антирекорд.