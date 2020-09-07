Космический телескоп Hubble сфотографировал уникальное явление скопления звезд.

Об этом сообщает пресс-служба обсерватории.

На фото запечатлено шаровое скопление NGC 1805. Оно состоит из тысяч звезд, расположенных недалеко от края соседней к нам галактики Большого Магелланова Облака.

Отмечается, что звезды настолько плотно расположены друг к другу, что в космических масштабах их можно сравнить с пчелами вокруг улья.

Фото: NASA

Ранее мы писали, что телескоп Hubble сделал фото удивительной звездной колыбели. На снимке виден один из звездных питомников, имеющий обозначение J025027.7 + 600849.