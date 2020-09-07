Космический телескоп обнаружил загадочное звездное явление [ Редактировать ]
Фото: Space.com
Космический телескоп Hubble сфотографировал уникальное явление скопления звезд.
Об этом сообщает пресс-служба обсерватории.
На фото запечатлено шаровое скопление NGC 1805. Оно состоит из тысяч звезд, расположенных недалеко от края соседней к нам галактики Большого Магелланова Облака.
Отмечается, что звезды настолько плотно расположены друг к другу, что в космических масштабах их можно сравнить с пчелами вокруг улья.
Фото: NASA
Ранее мы писали, что телескоп Hubble сделал фото удивительной звездной колыбели. На снимке виден один из звездных питомников, имеющий обозначение J025027.7 + 600849.
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