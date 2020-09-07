Фантастическое везение: американец приобрел "денежные" билеты [ Редактировать ]
Фото: Wi-Fi.ru
Житель города в штате Бостон Тони Майлс купил 20 лотерейных билетов, которые оказались для него победными.
Об этом сообщает UPI.
Так, Майлс купил 20 одинаковых билетов и на каждом из них он указал числа 1, 9, 2, 9.
Отмечается, что всего счастливый Майлс получил 100 тысяч долларов, которые он намерен потратить на оплату долгов и кредитов.
Фото: UPI.com
Ранее мы писали, что француз выиграл в лотерею более 150 миллионов евро. Счастливчик оказался единственным, кто угадал пять правильных цифр.
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