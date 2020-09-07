Житель города в штате Бостон Тони Майлс купил 20 лотерейных билетов, которые оказались для него победными.

Об этом сообщает UPI.

Так, Майлс купил 20 одинаковых билетов и на каждом из них он указал числа 1, 9, 2, 9.

Отмечается, что всего счастливый Майлс получил 100 тысяч долларов, которые он намерен потратить на оплату долгов и кредитов.

Фото: UPI.com

Ранее мы писали, что француз выиграл в лотерею более 150 миллионов евро. Счастливчик оказался единственным, кто угадал пять правильных цифр.