Пенсіонер з Херсонщини ростив коноплі у теплиці [ Редактировать ]
Конопель на два мільйони гривень виявили на подвір'ї пенсіонера з Херсонщини. Нарковмісні рослини літній чоловік вирощував у теплиці. Кущі заввишки два метри вже виднілися з-поміж овочів та винограду. Господар подбав про регулярний полив облаштував на городі крапельне зрошення. Усе зілля правоохоронці вилучили.
Тетяна Пшонь, речниця ГУНП у Херсонській області:
Власник посівів розповів оперативникам, що хворіє та вживає маріхуану для самолікування. Наразі за даним фактом відкриті кримінальні провадження.
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