Конопель на два мільйони гривень виявили на подвір'ї пенсіонера з Херсонщини. Нарковмісні рослини літній чоловік вирощував у теплиці. Кущі заввишки два метри вже виднілися з-поміж овочів та винограду. Господар подбав про регулярний полив облаштував на городі крапельне зрошення. Усе зілля правоохоронці вилучили.

Тетяна Пшонь, речниця ГУНП у Херсонській області: