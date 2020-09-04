Щойно вакцина від коронавірусу з'явиться в Україні, у першу чергу її отримають групи професійного ризику, а також найбільш вразливі групи населення. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Крім лікарів і вчителів, у першу щеплення від COVID-19 отримуватимуть поліцейські, призовники, студенти, а також люди, робота яких передбачає контакт з великою кількістю людей.

Нам потрібно провакцинувати групи ризику професійні та публічні, тобто ті, хто найбільше контактує і ті, хто має ускладнення через хвороби, які можуть призвести до летальних випадків. Це зменшить напругу і зменшить кількість випадків і госпіталізацій, що дозволить переводити коронавірусну хворобу з пандемічної хвороби в звичайну сезонну... Вакцина буде дієвою, недієву вакцину не випустять на ринок. Вона не зможе пройти реєстрацію, вона не буде використовуватись. Питання в тому, як довго після вакцинації буде тримати імунітет.

Головний санітарний лікар констатував, що через зростання рівня захворюваності все більше регіонів України потраплятиме до "червоної" зони епідемічної небезпеки. Багато в чому показники погіршує зростання кількості тестувань - вже 120 тисяч щотижня.

Кількість адміністративних територій, які потрапляють в червоний рівень епіднебезпеки не зменшується... Якщо ми будемо дотримуватися норм адаптивного карантину, і балансувати між епідемічною доцільністю і економічною доцільністю, ми справимось, незважаючи на те, що наближається сезон грипу і ГРВІ, який додасть навантаження на медичну систему. У нас щороку хворіє до 5 мільйонів людей.

Ляшко розповів, що на сьогодні медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою надають 1300 медичних бригад, у складі яких працюють 29 тисяч лікарів і близько 50 тисяч молодшого медичного персоналу. Також є резерв - як по лікарнях і ліжках, так і медичних працівниках.

3,5 млрд грн Національна служба здоровя України прерахувала лікарням, які надають медичну допомгу хворим з коронавірусною хворобою. 45% з цієї суми пішло на заробітні плати. До зарплати 300% повинні отримувати медичні працівники. Щоправда, влада фіксує числені факти, що медичні працівники не отримують ці виплати.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано 2723 нових випадків COVID-19, хвороба забрала життя 51 людини. Найбільше інфікувань протягом доби - на Харківщині (+371), далі йде Київ (+319) та Одещина (+225).