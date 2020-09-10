Кабмін дасть українським медикам шість мільярдів гривень [ Редактировать ]
Майже шість мільярдів гривень уряд планує спрямувати на підвищення виплат українським медикам. Лікарям обіцяють підняти зарплати на три з половиною тисячі.
Також у Кабміні вважають необхідним забезпечити медзаклади усіма необхідними апаратами для лікування хворих на коронавірус і для цього планують спростити процедуру закупівлі цих товарів.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Продовжуємо готувати медичні заклади зокрема це стосується облаштування ліжко-місць для хворих на ковід, облаштування киснем, адже це необхідно для багатьох лікарень, для того, щоб ми змогли приймати більшу кількість хворих.
по теме
Лікар-епідеміолог з Буковини перехворів на COVID-19 та закликав дотримуватись карантину
Наші журналісти зустрілися із тим, хто поборов недугу. Лікар-епідеміолог заразився на роботі і хворів понад місяць.
Швеція долає епідемію коронавірусу без карантину і масочного режиму
Тільки 13 позитивних із тисячі - такі результати тестування на СOVID-19 у Швеції. Це мінімальний для країни показник. І тамтешній очільник органів охорони здоров'я уже гордо заявив про кращі результати, аніж у більшості країн ЄС
У Європі за добу виявили 40 тисяч нових випадків коронавірусу
Минулої доби в країнах Європи виявили близько 40 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом же у світі хворих на ковід 28 мільйонів
Британцям заборонили збиратися по шестеро
Через погіршення епідситуації у Великій Британії знову посилюють карантин. Заборонять збиратися більше ніж по шестеро. З обмеженнями працюватимуть і заклади харчування, зокрема, ресторани та паби.
У Тернополі "роздали" штрафи за відкриті школи
Десятки директорів тернопільських шкіл та дитсадків отримали адмінпротоколи за порушення карантину. І штраф - 17 тисяч гривень. Про це повідомили в поліції області.
Мінохорони здоров'я заявило про зниження відсотка летальності від COVID-19
В Україні за попередню добу рекордна статистика пацієнтів, які одужали від коронавірусу. Тисяча 157 людей побороли Ковід. Водночас 45 українців померли. За даними МОЗу, на ранок виявлено дві тисячі 551 новий випадок інфікування. Нині ковід лабораторно підтвердили у понад 76 тисяч осіб