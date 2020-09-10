Лікарям обіцяють підняти зарплати на три з половиною тисячі

Майже шість мільярдів гривень уряд планує спрямувати на підвищення виплат українським медикам. Лікарям обіцяють підняти зарплати на три з половиною тисячі.

Також у Кабміні вважають необхідним забезпечити медзаклади усіма необхідними апаратами для лікування хворих на коронавірус і для цього планують спростити процедуру закупівлі цих товарів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: