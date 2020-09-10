Коронавирус продолжает "удерживать позиции" в Украине [ Редактировать ]
По состоянию на 9:00 четверга, 10 сентября, в Украине зафиксировали 145 612 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки медики подтвердили 2 582 новых случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Всего с начала пандемии коронавируса в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3023 человека (+44).
65 877 человек выздоровели (+1174).
Ранее сообщалось, что испытания британской вакцины от коронавируса приостановлены.
Также мы писали о том, передается ли коронавирус через пищу.
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