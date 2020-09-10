Венедиктова назначила нового заместителя [ Редактировать ]
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила Максима Якубовского своим заместителем. Сегодня его представили коллективу. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
По словам Венедиктовой, она знает Якубовского как патриота и человека, который занимался созданием военных прокуратур.
Отмечается, что Якубовский начал работу в органах прокуратуры в 1996 году, стал самым молодым следователем по особо важным делам в украинской прокуратуре. В Генеральной прокуратуре Украины он занимал должности от следователя до начальника следственного отдела. В 2014 году инициировал воссоздание системы военных прокуратур. Был заместителем главного военного прокурора. С 2018 по 2020 годы продолжил военную службу в одной из украинских спецслужб.
Ранее стало известно, что Венедиктова назначила Пискуна советником.
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