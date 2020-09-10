Підтримка дрібного бізнесу. На Міжнародному інвестиційному форумі у Києві сьогодні шукали шляхи подолання економічної кризи, спричиненої пандемією. Як допомагають бізнесу в столиці і як це роблять у інших країнах?

Розвиток локального бізнесу, інфраструктури та креативної індустрії. На міжнародному інвестиційному форумі сьогодні обговорювали проблеми міст. Особливу увагу приділили Києву. А головним виклик - розвиток в умовах пандемії.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Це великий виклик для нашої медицини: це транспорт, освіта і продовольче забезпечення. Ми продовжуємо працювати. Можу чітко сказати - 24 години на добу.

Наразі ж дрібний бізнес за жорстких карантинних обмежень місцеві чиновники підтримують дотаціями і субвенціями - коштом міського бюджету.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Літні та сезонні майданчики, кафе і ресторани, а також бізнес, що працює у засобах пересувної мережі, об'єкти сезонної торгівлі - місто звільнило від сплати пайової участі.

А як підтримують під час карантинної кризи підприємців у Європі - розповідають посли. Приміром, у Мюнхені майже третина бізнесу отримує відшкодування з бюджету.

Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні:

Держава оплачує скорочений робочий день. Тобто, люди працюють половину робочого дня. Але отримують майже всю зарплату. Це величезна допомога усім підприємцям. За таких умов вони можуть не звільняти працівників.

Окрім того, в ЄС фінансово підтримують усі країни об'єднаної Європи.

Давіде Ла Чечіліа, Надзвичайний і Повноважний Посол Італії в Україні:

Реакція ЄС та держав-членів на кризу, як і 2008 року, була дуже сильною і надзвичайно швидкою. Найважливіше рішення ухвалили в серпні - про утворення Фонду відновлення на суму 750 млрд євро.

Що ж до розвитку саме Києва - учасники форуму дійшли висновку, що необхідно й надалі розбудовувати місто. Та для цього потрібні інвестиції.