В России начались выборы [ Редактировать ]
Трехдневное голосование началось в 41 из 83 регионов России. Одновременно в стране пройдут около 9000 выборов разного уровня: довыборы депутатов Госдумы, 18 губернаторов, депутатов 11 законодательных собраний и депутатов гордум в 22 столицах субъектов.
Самыми первыми открылись 188 участков на Камчатке (23:00 по киевскому времени).
Основной день голосования - 13 сентября, голосование будет проводиться только на участках. Однако у россиян есть возможность проголосовать досрочно 11 и 12 сентября - как на участках, так и на придомовых территориях, как это было на голосовании по Конституции.
Ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против России из-за Крыма.
по теме
Навального вывели из комы
Сейчас политика постепенно отключают от искусственной вентиляции легких
Лукашенко в ближайшие дни поедет в Россию
Кремль анонсировал визит Лукашенко в Российскую Федерацию
Началась избирательная кампания местных выборов: что нужно знать о голосовании
Чтобы изменить место голосования, нужно до 10 сентября обратиться в органы Госреестра
Стало известно, кто возглавит Таджикистан на следующие 7 лет
Эмомали Рахмон снова будет баллотироваться на пост президента Таджикистана
Трамп похвастался секретным передовым оружием
Глава Белого дома сообщил, что за последние 3,5 года США потратили на армию $2,5 триллиона