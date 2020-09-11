Трехдневное голосование началось в 41 из 83 регионов России. Одновременно в стране пройдут около 9000 выборов разного уровня: довыборы депутатов Госдумы, 18 губернаторов, депутатов 11 законодательных собраний и депутатов гордум в 22 столицах субъектов.

Самыми первыми открылись 188 участков на Камчатке (23:00 по киевскому времени).

Основной день голосования - 13 сентября, голосование будет проводиться только на участках. Однако у россиян есть возможность проголосовать досрочно 11 и 12 сентября - как на участках, так и на придомовых территориях, как это было на голосовании по Конституции.

Ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против России из-за Крыма.