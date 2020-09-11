Діораму українського весілля відкрили на Київщині. В колекції зібрані ляльки з усіх областей. Кожна підкреслює унікальність старовинного національного вбрання.

Ідея виникла ще у 2006 році, коли Ольга Угнівенко разом із матір'ю почали працювати над виданням "Духовний скарб українського народу" - у 2012 році його відзначили у номінації "Найкраща книга України". Тоді майстриня почала виготовляти маленькі ляльки у вишиванках.

Ольга Угнівенко, авторка діорами "Весілля":

У кожному цьому виробі можна було розгулятись фантазії, думці і показати унікальність костюму, навіть волосся натуральне. В коси це усе впліталося, приклеїлося, оздоблювалося, самі нанизували до речі намисто нанизувала моя мама.

В основі експозиції - весілля на Київщині. На забаву молодята запросили гостей з усієї України - ті приїхали у вбранні, притаманному їхнім регіонам.

На виставці представлено 39 ляльок ручної роботи кінця XIX, початку XX століття. Усі вони виготовленні з полімерних глин й оздобленні спеціальними фарбами, намистом з бісеру та кольоровими стрічками. Висота кожної ляльки 24 сантиметри.

Тут також зібрані з півсотні інших експонатів: музичні інструменти, меблі, предмети вжитку, рослини, фігурки тварин та муляжі страв. Над створенням цієї колекції пані Оля трудилася майже 8 років.

Ольга Угнівенко, авторка діорами "Весілля":

Навіть не можу вам передати одна лялька може готуватися до пів року. просто паралельно йде пару ляльок готується, одна сохне друга виліплюється, пошарово треба робити костюм. До речі найскладніший костюм нашої України - це Закарпаття.

Через карантин на виставку запросили лише близьких та знайомих. Вони вітали рукодільницю давніми народними піснями.

Алла Кендзера, відвідувачка виставки:

Це є дуже зараз важлива діорама для дітей, для дорослих, для тих хто хоче дізнатися про Україну як можна більше - особливо про одяг, про головні убори, про те, яка була Україна 100 років тому.

Це є рекордом України. Рекорд України - найбільша кількість ляльок ручної роботи у тематичної діорами.

Експозицію може відвідати кожен охочий абсолютно безкоштовно. А майстриня вже планує нову виставку і фантазує над новими образами.