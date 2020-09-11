Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская в пятницу вечером во время нового социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР и / или ВОЙНА" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Мне хочется обратиться к президенту Зеленскому. Давайте будем честными - голосами людей, которых сегодня лишают права голоса, Зеленский стал президентом. Я приведу несколько цифр. В Торецке, где сегодня отменили выборы, за Зеленского на президентских выборах второго тура проголосовали 87% жителей города. В Сартане, где отменили выборы - 90% людей проголосовали за Зеленского. В Угледаре, который вообще в мирнейшей зоне - 87 %. И так по всем остальным населенным пунктам.

"Давайте будем честными, здесь борются и за деньги, и за власть, потому что бюджеты сегодня у нас достаточно неплохие в ОТГ будут, это сотни миллионов гривен, после введения там военно-цивильных администраций они будут распределяться в ручном режиме главой военно-цивильной администрации. И грабить бюджет, и манипулировать, и проводить все схемы гораздо проще, когда у тебя нет местного совета", - добавила Наталья.

Вот, в Торецк, например, прислали главу ВЦА из Ивано-Франковска. Он приехал туда, как политический турист, можно сказать. Он не побудет там пару месяцев, посидит, поправляет территорией, его поменяют, и он уедет. У него, что будет душа болеть за школу, за детский садик? Да плевать они на это хотели. Они думают, как распределить там бюджет и как выйти сухими из воды.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль обсудил с послами G7 местные выборы в Украине.