Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не намерена подавать в отставку с этой должности, потому что это "безответственно". Об этом она заявила во время ток-шоу на одном из украинских телеканалов.

Заявление по собственному желанию я не писала ни вчера, ни неделю тому назад, ни месяц назад, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует... Для меня это все серьёзно, я не пришла посидеть в креслах, я пришла изменить. У меня есть шанс, и я его не упущу.

Венедиктова отметила, что если Верховная Рада примет решение, что ей пора уходить с должности генпрокурора, то депутаты уволят ее в установленном законом порядке.

Соберут подписи, вызовут меня, я отвечу на все вопросы, они проголосуют, и увидим, что будет. До тех пор, пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь на должности генерального прокурора.

Венедиктова рассказала, что запустила "перезагрузку" областных прокуратур.

Мы занимаемся сейчас очень плотно областными прокуратурами. Закончим с ними, и думаю, что где-то в конце месяца должны стартануть с аттестациями местных прокуратур. Поэтому работы много, и я занята сейчас тем, чем занята.

Венедиктова заявила, что стопроцентно знает, кто запускает слухи о ее "отставке". Ранее сообщалось, что Венедиктова обвинила экс-президента Порошенко в давлении.