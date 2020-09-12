У осужденного на 8 лет по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова сложились отличные отношения с сокамерниками. Об этом сообщила в Facebook член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, которая посетила артиста в СИЗО-5.

Самочувствие у него нормальное, ни на что не жалуется, условия нормальные. Его уже перевели из карантина в постоянную камеру. В ней 4 места и пока 3 человека. Михаил сказал, что отношения с сокамерниками у него отличные. Они даже договорились ходить в спортзал СИЗО, чтобы играть в настольный теннис (выводят в спортзал только покамерно и тут важно иметь соперника для игры).

Правозащитница сообщила, что в камере Ефремова есть холодильник и телевизор. Михаил получил уже около 100 писем от самых разных людей. Сотрудники СИЗО рассказали, что к актеру ежедневно приходят на прием 8-10 человек, которые пытаются что-то ему передать.

Одна бабушка принесла пироги, но их не приняли (нельзя), кто-то принёс книги (их тоже не приняли, там другая система доставки книг). Кто-то пытался передать передачку, но ее не приняли, потому что уже достигнут лимит передач за месяц (разрешено только 30 кг).

Напомним, что вечером 8 июня в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.

— Вы выпили?

— Да…



Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT — RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020

Актер сначала признал свою вину, но потом отказался, заявив, что ничего не помнит. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам колонии общего режима и 800 тысячам рублей (немногим менее 300 тыс. грн - ред.) штрафа в пользу детей убитого им мужчины.

От колоний строгого режима колонии общего режима отличаются большим числом прогулок, свиданий и пересылаемых с "воли" бандеролей, а также количеством средств, которые можно тратить на продукты и сигареты.

Шокированный строгим приговором артист Ефремов рассказал детали судебного процесса и заявил, что адвокат его подставил.