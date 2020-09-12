В Словении, 22-летняя Юлия Адлесич, ради миллиона евро умышленно отрезала себе руку циркулярной пилой. Об этом пишет "BBC News Україна".

Юлия Адлесич/Фото: focus

Как отметили правоохранители, девушка отрезала левую руку чуть выше запястья. Сама она утверждала, что пострадала, когда пилила ветки.

Отмечается, что при госпитализации девушка не взяла с собой отрезанную конечность, чтобы сделать инвалидность необратимой. Но, руку нашли и пришили назад.

По данным издания, за данную проделку суд приговорил ее к двум годам тюремного заключения за мошенничество.

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Стоит отметить, по данным прокуратуры в мошеннической схеме ей помогал ее парень. Он за несколько дней до инцидента искал в интернете информацию о том, как работают искусственные руки. Это стало еще одним доказательством вины подозреваемой.

На суде же девушка вину отрицала, заявив, что "никто не хочет быть калекой".

Если бы схема мошенников сработала, пара получила бы более полумиллиона евро сразу, а остальные – регулярными ежемесячными платежами.

Важно, что как установил суд в Любляне, за год до травмы девушка оформила пять страховых полисов.

Ранее, в Ривненской области женщина расстреляла собственного мужа и дочь.

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