Киев в "оранжевой" зоне: как будут работать школы [ Редактировать ]
С понедельника, 14 сентября, школы в Киеве будут работать по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, несмотря на то, что Киев оказался в "оранжевой зоне" эпидемиологической опасности. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Столичные школы будут работать в очном и смешанном форматах, сообщил и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.
14 сентября школы работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а в случае каких-либо изменений - все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей. Мы вводим эту систему, чтобы родители не путались в сообщениях чиновников разного уровня, а четко понимали график своего ребенка.
По словам заместителя Виталия Кличка, на сегодня опасности нет, уровень заболеваемости учителей и школьников низкой, на карантин закрыты всего две из 428 школ. В то же время, руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения.
Дезинфекторы и маски для учителей закуплены в достаточном количестве, все работники образования ежедневно проходят температурный скрининг, за состоянием здоровья детей следят преподаватели и медсестры. Я также обращаюсь к родителям: будьте ответственными, даже при малейших симптомах респираторного заболевания у ребенка не отправляйте его в школу и обратитесь к врачу.
По состоянию на прошлую неделю из почти 350 тыс. работников образования и школьников COVID-19 заболели 276 человек.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 428 жителей Киева. Это самый высокий показатель заболеваемости с начала пандемии.
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