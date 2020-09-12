С понедельника, 14 сентября, школы в Киеве будут работать по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, несмотря на то, что Киев оказался в "оранжевой зоне" эпидемиологической опасности. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Столичные школы будут работать в очном и смешанном форматах, сообщил и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

14 сентября школы работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а в случае каких-либо изменений - все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей. Мы вводим эту систему, чтобы родители не путались в сообщениях чиновников разного уровня, а четко понимали график своего ребенка.

По словам заместителя Виталия Кличка, на сегодня опасности нет, уровень заболеваемости учителей и школьников низкой, на карантин закрыты всего две из 428 школ. В то же время, руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения.

Дезинфекторы и маски для учителей закуплены в достаточном количестве, все работники образования ежедневно проходят температурный скрининг, за состоянием здоровья детей следят преподаватели и медсестры. Я также обращаюсь к родителям: будьте ответственными, даже при малейших симптомах респираторного заболевания у ребенка не отправляйте его в школу и обратитесь к врачу.

По состоянию на прошлую неделю из почти 350 тыс. работников образования и школьников COVID-19 заболели 276 человек.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 428 жителей Киева. Это самый высокий показатель заболеваемости с начала пандемии.