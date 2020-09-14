Уже в октябре-ноябре 2020 года Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает "Agence France-Presse".

Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность.

По его словам, увеличение количества смертей будет связано с ростом числа случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии на территории Европы.

Напомним, что коронавирусом COVID-19 в мире заразились уже более 26 млн человек.