В США неизвестный расстрелял полицейских (видео) [ Редактировать ]
В Лос-Анджелесе, США, неизвестный расстрелял полицейских, сидевших в патрульной машине. Об этом сообщает "Голос Америки".
Подозреваемый подошел к припаркованному возле станции метро автомобилю в пригороде Комптон и выстрелил из пистолета в окно со стороны пассажирского кресла, после чего убежал. Полицейские успели попросить о помощи по рации.
"Вооруженный мужчина подошел к помощникам шерифа и открыл ничем не спровоцированный огонь без предупреждения", - говорится в сообщении.
Сейчас 31-летнюю полицейскую и ее 24-летнего коллегу, которые закончили полицейскую академию чуть более года назад, прооперировали.
Под больницей с ранеными правоохранителями собрались протестующие, которые выкрикивали: "Надеемся, что они умрут".
"Животные, по которым надо ударить со всей силы. Если они умрут, убийцу должен ждать скорый суд и казнь. Только так можно это остановить!", - написал президент Дональд Трамп в Twitter.
Ранее сообщалось, что в Никополе стрельба обернулась смертью.
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