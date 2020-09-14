В Лос-Анджелесе, США, неизвестный расстрелял полицейских, сидевших в патрульной машине. Об этом сообщает "Голос Америки".

Подозреваемый подошел к припаркованному возле станции метро автомобилю в пригороде Комптон и выстрелил из пистолета в окно со стороны пассажирского кресла, после чего убежал. Полицейские успели попросить о помощи по рации.

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"Вооруженный мужчина подошел к помощникам шерифа и открыл ничем не спровоцированный огонь без предупреждения", - говорится в сообщении.

Сейчас 31-летнюю полицейскую и ее 24-летнего коллегу, которые закончили полицейскую академию чуть более года назад, прооперировали.

Под больницей с ранеными правоохранителями собрались протестующие, которые выкрикивали: "Надеемся, что они умрут".

"Животные, по которым надо ударить со всей силы. Если они умрут, убийцу должен ждать скорый суд и казнь. Только так можно это остановить!", - написал президент Дональд Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Никополе стрельба обернулась смертью.