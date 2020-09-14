В Китае отменили безлимитный интернет [ Редактировать ]
Китай прекращает предлагать пользователям мобильных устройств пакеты с безлимитным интернетом. об этом сообщает издание Mydrivers.
Изменения уже вступили в силу для пользователей крупнейшего оператора мобильной связи в мире China Mobile. Теперь пользователи всех тарифных планов будут видеть напоминание, которое рекомендует контролировать объем трафика и, например, снижать качество видео в случае необходимости.
Данный законопроект был утвержден Министерством промышленности и информатизации КНР еще в прошлом году. Теперь все три китайских оператора мобильной связи больше не будут вспоминать безлимитные тарифные планы.
В августе соответствующий переход начал еще один оператор China Telecom. Компания China Unicom также объявила о полном отказе от безлимитных пакетов. Сообщается, что если пользователи превышают установленный тарифным планом трафик, то за первые три гигабайта дополнительного трафика необходимо будет доплатить 2,2 доллара. А потом - по 0,44 цента за каждый следующий гигабайт.
Специалисты считают, что безлимитные пакеты данных неизбежно уйдут с мирового рынка. Даже существующие безлимитные пакеты имеют ограниченную скорость после преодоления определенного лимита трафика.
Ранее мы писали о том, что британцы разогнали интернет до рекордной скорости.
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