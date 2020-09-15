Рыбак из американского штата Иллинойс Джефф Колодзинский выловил 2 645 рыб за 24 часа и побил личный мировой рекорд. Об этом сообщает портал UPI.

Отмечается, что прошлый рекорд составлял 2 172 рыбы за сутки.

Колодзинский приступил к рыбалке на скорость в среду, 9 сентября, в 9 утра по местному времени и ровно через сутки завершил вылов рыбы. За 24 часа он поймал на удочку 2 645 рыб и побил свой прошлогодний рекорд.

Он снял скоростную рыбалку на камеру, чтобы передать запись в качестве доказательства представителям книги рекордов и получить официальное признание.

С помощью необычной рыбалки он планирует собрать 20 тысячи долларов для благотворительного фонда Fishing For Life (Рыбалка для жизни).

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