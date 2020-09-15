Рыбак-рекордсмен поймал более 2,5 тыс. рыб за сутки [ Редактировать ]
Рыбак из американского штата Иллинойс Джефф Колодзинский выловил 2 645 рыб за 24 часа и побил личный мировой рекорд. Об этом сообщает портал UPI.
Отмечается, что прошлый рекорд составлял 2 172 рыбы за сутки.
Колодзинский приступил к рыбалке на скорость в среду, 9 сентября, в 9 утра по местному времени и ровно через сутки завершил вылов рыбы. За 24 часа он поймал на удочку 2 645 рыб и побил свой прошлогодний рекорд.
Он снял скоростную рыбалку на камеру, чтобы передать запись в качестве доказательства представителям книги рекордов и получить официальное признание.
С помощью необычной рыбалки он планирует собрать 20 тысячи долларов для благотворительного фонда Fishing For Life (Рыбалка для жизни).
Ранее мы писали о том, что на Закарпатье улов утащил рыбака на дно.
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