На среду, 16 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне: 1 доллар США - 28,06 гривен.

Таким образом, по сравнению со значениями 15 сентября курс доллара повысился еще на шесть копеек после роста на 10 копеек в предыдущий банковский день. Американская валюта впервые с конца марта превысила психологическую отметку в 28 гривен. За неделю - с 9 по 16 сентября - украинская валюта ослабла по отношению к американской на 26 копеек.

Курс евро на 16 сентября вырос еще на девять копеек - с 33,25 до 33,34 гривни. Так дорого евровалюта не стоила с конца августа 2018 года.

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