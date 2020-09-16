Российский монополист "Газпром" в 2020 году заплатит Украине за услуги по транспортировке топлива в Европу около $2 млрд, несмотря на значительное снижение транзита газа через Украину. Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в интервью на одном из украинских телеканалов.

Я думаю, в этом году цифра будет близкой к двум миллиардам долларов.

Коболев напомнил, что в заключенном в конце 2019 года контракте на транзит российского газа через Украину прописан принцип "качай или плати".

Вне зависимости от того, какие объемы прокачивает "Газпром", нам полностью оплачивают забронированные мощности.

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Напомним, что глава "Газпрома" Алексей Миллер еще в 2016 году говорил о сокращении мощностей газопроводов в "ужгородском коридоре". Монополия обещала ликвидировать часть своих газопроводов в центральном транзитном коридоре "Уренгой-Помары-Ужгород", по которому через Украину проходил основной поток российского газа в ЕС.

Эти намерения были реализованы лишь частично, поскольку транзит через Украину был сохранен в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 45 млрд кубометров в последующие четыре года. При этом мощность газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" превышает 160 млрд кубометров в год.

Ранее сообщалось, что "Газпром" начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину.