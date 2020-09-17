Очередной антирекорд: в Украине 3584 новых случая COVID-19 [ Редактировать ]
По состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине коронавирус установил новый антирекорд. Общее количество зараженных достигло 166 000 человек.
Вирус за сутки нашли у 3 584 человек. Об этом говорится на сайте СНБО.
Больше всего случаев в Харьковской, Тернопольской областях и в Киеве. По состоянию на сейчас сложная эпидситуация в Киеве (+379), Харьковской области (+483), Одесской области (+325), Тернопольской области (+390), Львовской области (+234).
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