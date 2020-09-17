В Киеве мужчина убил своего 43-летнего сына. Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами в квартире на улице Якуба Колоса обнаружил младший брат и вызвал скорую.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева.

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Правоохранители установили, что смертельные травмы мужчине нанес его отец, с которым он проживал в одной квартире и накануне распивал спиртные напитки.

После употребления алкоголя между родственниками вспыхнул конфликт, в ходе которого отец разбил о голову сына стеклянную бутылку, а ее остатками начал наносить ему удары в грудь и лицо. От полученных травм 43-летний пострадавший умер на месте.

Из квартиры следователи изъяли остатки разбитого стекла со следами крови, которые направили на экспертизу.

В содеянном 69-летний мужчина сознался.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Фигуранту грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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