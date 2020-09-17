Ризик не отримати гроші від ЄС та загроза безвізу. Такими були застереження Евросоюзу у разі непрозорого призначення Верховною радою членів комісії САП. Бо саме ця комісія вирішує - хто саме буде керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Але депутати сьогодні делегували людей, це переважно юристи, без відповідного досвіду. Чого чекати після рішення? Продовжать мої колеги.

Абсолютно спокійний порядок дений. Але так здавалося лише від початку. Допоки не вибухнули скандали. Найперший - кадровий. Рада визначилась зі списком комісії, яка обиратиме керівника САП.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Це питання, яке стосується всієї країни, тому що це той прокурор, який покликаний бути максимально компетентним для того, щоб ефективно долати корупцію.

Тож Рада направила у конкурсну комісію сімох членів із одиннадцяти. У списку переважно юристи, але без антикорупційного досвіду. Через це обурились в Євросоюзі. Мовляв, кандидати недосвідчені. В ЄС навіть побачили загрозу для безвізу та пригрозили припинити транші.

Олександра Устінова, народний депутат, "Голос":

Сьогодні є семеро контрольованих людей - шість потрібно для прийняття рішення, це дає абсолютно контрольованого антикорупційного прокурора, політично контрольованого. таким чином будь-яку справу НАБУ вбити на самому початку якщо зараз міжнародні партнери не дадуть нам фінансову допомогу, про яку вони казали -то країна залишається сам на сам з ковідом, з пустим бюджетом.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Я не чула жодних конкретних звинувачень щодо конкретних прізвищ тих людей, які були сьогодні проголосовані, тому потрібна ще більша комунікація з нашими західними партнерами. Далі все буде залежати від процесу конкурсного відбору.

Спокійні у монобільшості і в інших "виборних" питаннях. Так сьогодні "Слуги народу" мали зібратись на засідання фракції і вирішити - чи виносити на голосування постанову про проведення виборів на непідконтрольній Україні частині Донбасу.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Вони повинні відбутися за українським законом, якщо вони повинні відбутися за українським законом, то там не повинно бути озброєних людей, інших, які не належать до армії чи правоохоронних органів України.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Речь не идет о том, что выборы на неконтролируемой территории Украины должны произойти 25 октября 2020 года. Они не могут априори произойти по ряду причин, во-первых - нет закона о проведении выборов, а во-вторых - нет перемирия и не выполнены те условия, которые должны предшествовать проведению выборов. Это камень преткновения в вопросах дальнейших минских переговоров.

На перемовини до "слуг" мали прийти представники ТКГ та міністр із питань окупованих територій. Та урядовець, за інформацією ЗМІ занедужав. Тому питання з виборами на непідконтрольних територіях зависло. А опозиція між тим наполягає дозволити голосування хоча б там, де є українська влада.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Час ще є, і технічно це можливо, я сподіваюсь, що здоровий глузд переможе, тому що такого цинізму не було ніколи, коли президента обирали, парламентарів цих же обирали, а місцеві органи влади вони не можуть обирати, в абсолютно мирних містах, за 100 км від лінії розмежування заборонити вибори - це злочин проти власного народу.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Зараз у нас фактично заблокований процес повернення 300 полонених, розведення військ в трьох ділянках, побудова нових КПП, із-за того, що ми політичні речі написали. Чи буде постанова ця прийнята в тій редакції, яка є - я сумніваюсь, тому що основна ідея моя - це була проведення виборів на підконтрольній частині до Донецької і Луганської обласних рад.

Та й це "виборче" питання теж зависло у повітрі. Натомість, Рада подумала загалом про ОТГ, і ухвалила закон про невтручання районів у бюджети громад.

Роман Лозинський, народний депутат, "Голос":

Аби громади залишились фінансово незалежні від районів, і у їхні кишені райони не могли залазити так легко, як було до цього, кошти будуть залишатися на рівні громад.

І не забули депутати про дороги. Аби на "Велике будівництво" вистачило грошей - нардепи перекроїли поточний бюджет і виділили додаткові два мільярди гривень на ремонт шляхів та мостів.