Число зараженных COVID-19 приблизилось к психологической отметке [ Редактировать ]
В Украине по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, количество заболевших коронавирусом COVID-19 приблизилось к психологической отметке в 170 тысяч человек.
Общее количество инфицированных в нашей стране превысило отметку в 169 тысяч человек, говорится на сайте СНБО.
По его данным, коронавирус в Украине за сутки нашли у 3 тысяч 228 человек.
В СНБО добавили, что жертвами COVID-19 стали еще более 60 инфицированных.
Ранее Ляшко заявил, что украинцев ждет стремительный рост заболеваний коронавирусом.
по теме
Очередной антирекорд: в Украине 3584 новых случая COVID-19
По состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине коронавирус установил новый антирекорд
В США назвали сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Если вакцина будет одобрена в октябре, то в распоряжении власти окажется 20 миллионов доз вакцины
После свадьбы от COVID-19 скончались 7 человек
Вспышка распространилась в радиусе сотен миль
В Украине зафиксировали антирекорд по смертности от COVID-19
Минздрав опубликовал новые данные
У COVID-19 и гриппа нет ничего общего - врач-инфекционист
У гриппа и COVID-19 нет ничего общего, так как грипп никогда не создавал коллапс системы здравоохранения