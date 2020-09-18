В Украине по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, количество заболевших коронавирусом COVID-19 приблизилось к психологической отметке в 170 тысяч человек.

Общее количество инфицированных в нашей стране превысило отметку в 169 тысяч человек, говорится на сайте СНБО.

По его данным, коронавирус в Украине за сутки нашли у 3 тысяч 228 человек.

В СНБО добавили, что жертвами COVID-19 стали еще более 60 инфицированных.

Ранее Ляшко заявил, что украинцев ждет стремительный рост заболеваний коронавирусом.