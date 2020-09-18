Мессі стане торговою маркою [ Редактировать ]
Ліонель Мессі стане торговою маркою. Капітан Барселони виграв дев'ятирічну тяжбу із іспанським виробником велосипедів.
Футболіст хоче запустити під своїм іменем лінію спортивного одігу. Але компанія-позивач має схожу назву "Массі", там вважають, що співзвучність заплутала би покупців.
Врешті Європейський суд визначив - ім'я футболіста надто відоме, щоб зробити помилку. Мессі шестикратний володар Золотого м'яча, найбільш результативний нападник "Барселони", а в цьогорічному рейтингу "Форбс" - найдорожчий футболіст світу.
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