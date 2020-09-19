Суд арестовал мужчину, совершившего нападение на бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом сообщает спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, подозреваемый полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху.

Отмечается, что преступление подозреваемого квалифицировано по статье "умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения".

Ранее мы писали, что в полиции сообщили подробности о подозреваемом в нападении на Владимира Балуха. Им оказался киевлянин, 1988 года рождения.