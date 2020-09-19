У МОЗ оновили список країн "червоної" зони [ Редактировать ]
Окрім "епідеміологічного зонінгу" в середині країни, оновили і перелік "червоних країн". Зокрема, за рекомендаціями МОЗ, небезпечними вважаються Франція, Іспанія, Чорногорія та навіть сусідні Чехія та Молдова. Загалом у списку 48 країн з різних континентів.
У Міністерстві охорони здоров'я наполегливо рекомендують українцям втриматися від поїздок до цих країн. Але вже незабаром список обіцяють оновити. Все залежатиме від рівня захворюваності в середині країн.
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