Окрім "епідеміологічного зонінгу" в середині країни, оновили і перелік "червоних країн". Зокрема, за рекомендаціями МОЗ, небезпечними вважаються Франція, Іспанія, Чорногорія та навіть сусідні Чехія та Молдова. Загалом у списку 48 країн з різних континентів.

У Міністерстві охорони здоров'я наполегливо рекомендують українцям втриматися від поїздок до цих країн. Але вже незабаром список обіцяють оновити. Все залежатиме від рівня захворюваності в середині країн.