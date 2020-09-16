Когда появится вакцина от коронавируса: Трамп назвал сроки [ Редактировать ]
В среду, 16 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в ближайшее время. По его словам, это займет от 4 до 8 недель. Об этом он сказал в интервью Fox and Friends.
Я ускорил процесс с FDA (Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, - ред.)... У нас будет вакцина в течение нескольких недель. Это может быть четыре недели, может быть восемь недель... У нас есть много отличных компаний".
Ранее мы писали, что в Австрии начали производство домашних тестов на коронавирус. Анализы разработала одна из фармацевтических компаний страны.
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