В среду, 16 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в ближайшее время. По его словам, это займет от 4 до 8 недель. Об этом он сказал в интервью Fox and Friends.

Я ускорил процесс с FDA (Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, - ред.)... У нас будет вакцина в течение нескольких недель. Это может быть четыре недели, может быть восемь недель... У нас есть много отличных компаний".

Ранее мы писали, что в Австрии начали производство домашних тестов на коронавирус. Анализы разработала одна из фармацевтических компаний страны.