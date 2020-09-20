Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук одобрил перенос переговорной площадки из Минска. В интервью "Страна.ua", первый президент Украины заявил, что это необходимо из-за сложившейся политической ситуации в Беларуси и протестов несогласных с результатами выборов президента.

Это хорошее предложение. Сейчас политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке. Народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протесты будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно. Очевидно, если ничего не изменится нам нужно будет искать другую площадку.

Кравчук подчеркнул, что окончательное решение будет принимать ОБСЕ. Напомним, что во время визита в Австрию президента Украины Владимира Зеленского канцлер Австрии Себастьян Курц предложил Вену в качестве альтернативной площадки для переговоров по Донбассу.

Напомним, что с 21 июля 2019 года на Донбассе действует бессрочное перемирие. С 00:01 27 июля запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. По обе стороны линии разграничения запрещается:

использование любых видов летательных аппаратов;

применение огня, включая снайперский;

размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Резников призвал Раду изменить решение о местных выборах на Донбассе.