Рост зарплат в Офисе президента: глава Минфина сделал заявление [ Редактировать ]
В 2021 году у работников Офиса президента вырастут зарплаты. Соответствующие расходы предусмотрены в государственном бюджете, заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает "Радіо Свобода".
300 млн грн с плюсом. Я объясню. За последние годы, я думаю, что, наверное, за пять-шесть лет, президенты Украины не считали необходимым заботиться об офисе, думать о расходах офиса и так далее. В связи с этим уровень зарплат служащих, а это люди, которые работают в Офисе президента, по сравнению с секретариатом Кабмина и аппаратом Верховной Рады, значительно ниже.
Министр выразил мнение, что в ОП "нормальный специалист" должен получать до 20 тысяч гривен в месяц.
Также, он сообщил, что работники на аналогичных должностях в Верховной Раде и Кабмине получают более высокие зарплаты. Минфин решил "устранить несправедливость".
Когда мы это сделали, нам начали упрекать, что это какая-то, простите, политика. Я готов взять на себя эту ответственность. Мы считаем бюджет - увидели диспропорцию, и мы пересчитали.
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