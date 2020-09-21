С понедельника, 21 сентября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование.

В соответствии с новыми критериями эпидемического риска в "красной" зоне уже ни одного областного центра. Там находятся города Чоп Закарпатской области, Славута и Волочисский район Хмельницкой области, Нежин и Носовский район Черниговской области.

Также в "красной" зоне город Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области, Канев Черкасской области, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области, Герцевский и Кельменецкий районы Черновицкой области.

В "красной" зоне запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.

В "оранжевой" зоне находятся Киев, Винница, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь. Здесь запрещается работа хостелов и турбаз, ресторанов, ночных клубов ночью, фитнес-центров и спортзалов, части учреждений культуры, детских лагерей. Также запрещены массовые собрания - более чем 100 человек.

При этом в Минздраве исключили норму о запрете перевозки в общественном транспорте в "оранжевой" зоне при заполненности 50% сидячих мест.

В "желтой" зоне находятся Луцк, Житомир, Ривне, Черкассы, Чернигов, Запорожье, Львов, Николаев. В этой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех, что оказывают услуги).

Ранее сообщалось, что в Израиле впервые в мире повторно объявили общенациональный карантин. Читайте также, в Украине зафиксировали антирекорд по госпитализации с коронавирусом.