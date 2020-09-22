Ученые из австралийского Квинследского университета предлагают фастфудам заменить рыбу медузами.

Об этом сообщает Phys.org.

Человек питается 92 исчезающими видами рыб и 11 видами, находящимися в критическом состоянии, поэтому исследователи советуют переключить внимание на медуз.

Нам бы не пришло в голову есть слонов или горных горилл, которые находятся на грани исчезновения.

Отмечается, что австралийские исследователи хотят добиться принятия специального закона, запрещающего вылавливать и употреблять в пищу исчезающие виды, или же маркировать такие товары.

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