Мировые фастфуды перейдут на "желейных" рыб [ Редактировать ]
Ученые из австралийского Квинследского университета предлагают фастфудам заменить рыбу медузами.
Об этом сообщает Phys.org.
Человек питается 92 исчезающими видами рыб и 11 видами, находящимися в критическом состоянии, поэтому исследователи советуют переключить внимание на медуз.
Нам бы не пришло в голову есть слонов или горных горилл, которые находятся на грани исчезновения.
Отмечается, что австралийские исследователи хотят добиться принятия специального закона, запрещающего вылавливать и употреблять в пищу исчезающие виды, или же маркировать такие товары.
Читайте также, дикие животные находятся под угрозой вымирания. За последние 36 лет катастрофически сократились популяции более 4392 видов млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных.
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