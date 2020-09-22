Марк Чэпмен, застреливший 8 декабря 1980 года одного из основателей группы Beatles Джона Леннона впервые объяснил, что толкнуло его на преступление. Об этом сообщает ABC News.

На слушаниях по условно-досрочному освобождению Чэпмен заявил, что хотел славы. Кроме того, он завидовал тому, как жил Леннон и злился на него за это.

В то время я думал, что у него есть все эти деньги, он живет в красивой квартире и занимается музыкой, в которой предстает таким осознанным и щедрым. Я злился и завидовал, потому что сам жил иначе... Это была просто самовлюбленность, и точка. Все сводилось к этому. Нет никаких оправданий.

Во время слушаний один из судей сказал: "Вы назвали это славой, а некоторые могут назвать это позором", на что Чэпмен ответил: "Позор приносит славу".

Чэпмен признался, что на примете у него было еще трое знаменитостей, которых он рассматривал в качестве целей покушения.

Марк Дэвид Чепмен отбывает пожизненное заключение. В тюрьме он стал истовым христианином. Он 11 раз просил о помиловании, но суд каждый раз отказывал.

8 декабря 1980 года Джон Леннон был убит около собственного дома в Нью-Йорке. Стрелял в бывшего "жука" его поклонник Марк Чэпмен. Леннону в момент смерти было 40 лет, после пятилетнего перерыва он вернулся к музыке, и вместе с Йоко Оно записал альбом "Double Fantasy". На этой пластинке музыкант дал Чэпмену свой автограф - последний в жизни.

Ранее сообщалось, что на аукционе Sotheby's продали очки Джона Леннона.