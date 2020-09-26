Семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом выплатят компенсацию [ Редактировать ]
Семьям погибших в результате крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области будет выплачена денежная помощь. Такое решение принял министр обороны Украины Андрей Таран, сообщил его заместитель Игорь Старобинский на внеочередном заседании Кабинета министров в субботу.
Министром обороны в связи с гибелью военнослужащих принято решение о выплате единоразовой денежной помощи членам семей погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 млн 576,5 грн на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны.
Ранее "Подробности" опубликовали подробный материал о трагедии под Чугуевым.
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