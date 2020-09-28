Трамп заявил о мирной передаче власти после выборов [ Редактировать ]
Американский президент Дональд Трамп заявил в воскресенье про "дружескую" передачу власти после выборов в ноябре, выразив при этом уверенность в своей победе на них, передает пресс-пул Белого дома.
"Я думаю, что мы имеем массовое движение. Я думаю, что мы получим большую, огромную победу. Не будет никакого перехода (власти, - ред.), потому что я не могу представить, что мы это назовем переходом, если выиграем ...
Они говорят о том, "Будет ли дружеский переход (власти, - ред.)? "Конечно будет...", - сказал Трамп.
Читайте также, ранее в СМИ стало известно, что Трампа попытались отравить смертельным ядом.
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