В Саудовской Аравии найдены странные доисторические следы [ Редактировать ]
В пустыне Саудовской Аравии были обнаружены человеческие следы, возрастом 120 тысяч лет.
Об этом сообщает Science Advances.
Специалисты отмечают, что эта находка является самым древним доказательством существования Homo Sapiens на Аравийском полуострове.
Отмечается, что среди находок - следы слонов, лошадей, и верблюдов. Последние вымерли на этой территории около 400 тысяч лет назад.
Фото: Science Advances
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