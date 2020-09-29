Минздрав сообщил, чем заражались украинцы в 2020 году [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине стали чаще болеть такими опасными инфекционными заболеваниями, как кампилобактериальний энтерит, туляремия, сибирская язва, клещевой вирусный энцефалит и листериоз. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья со ссылкой на данные лабораторных центров.
За 8 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость:
- Кампилобактериальний энтерит - 106 случаев, за 8 месяцев прошлого года - 87 случаев. Рост - заболеваемости - 16,9%. Болезнь регистрировалась в Днепропетровской (56 случаев), Запорожской (28) и Винницкой области (4), а также Киеве (18). Среди заболевших 91,5% - дети.
- Туляремия - 2 случая среди взрослых в Херсонской области.
- Сибирская язва - 1 случай среди взрослых в Одесской области.
- Клещевой вирусный энцефалит - 2 случая среди взрослых в Волынской области.
- Листериоз - 1 случай среди взрослых в Черниговской области.
На уровне прошлого года остались заболеваемость брюшным тифом, паратифом, столбняком, бешенством, лихорадкой Западного Нила.
Не зарегистрированы заболевания холерой, бруцеллезом, орнитозом и полиомиелитом.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине выявили 3 627 новых случаев коронавирусной инфекции, 69 человек умерли.
по теме
Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 3,6 тысячи человек
Лидером по количеству новых случаев заболевания остаются Харьковская область (+426) и Киев (+416)
Чому хворі на COVID-19 втрачають нюх та смак
Втрата нюху стала одним з найбільш яскравих симптомів коронавірусу. Коли він виникає? І скільки відновлюється нюх у пацієнтів?
Пандемія COVID-19: як розпізнати симптоми небезпечної хвороби
Здавалося б, кашель, температура, втрата смаку - класичні симптоми. Але чому одні пацієнти потрапляють в реанімацію, а інші хворобу переносять на ногах?
Стала известна болезнь, которая дает иммунитет к коронавирусу
Если гипотеза подтвердится, распространение коронавируса можно будет затормозить массовой вакцинацией от лихорадки денге
В Украине запретят свободную продажу антибиотиков
C 2022 года антибиотики нельзя будет купить без электронного рецепта