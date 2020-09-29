В Украине стали чаще болеть такими опасными инфекционными заболеваниями, как кампилобактериальний энтерит, туляремия, сибирская язва, клещевой вирусный энцефалит и листериоз. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья со ссылкой на данные лабораторных центров.

За 8 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость:

Кампилобактериальний энтерит - 106 случаев, за 8 месяцев прошлого года - 87 случаев. Рост - заболеваемости - 16,9%. Болезнь регистрировалась в Днепропетровской (56 случаев), Запорожской (28) и Винницкой области (4), а также Киеве (18). Среди заболевших 91,5% - дети.

- 106 случаев, за 8 месяцев прошлого года - 87 случаев. Рост - заболеваемости - 16,9%. Болезнь регистрировалась в Днепропетровской (56 случаев), Запорожской (28) и Винницкой области (4), а также Киеве (18). Среди заболевших 91,5% - дети. Туляремия - 2 случая среди взрослых в Херсонской области.

- 2 случая среди взрослых в Херсонской области. Сибирская язва - 1 случай среди взрослых в Одесской области.

- 1 случай среди взрослых в Одесской области. Клещевой вирусный энцефалит - 2 случая среди взрослых в Волынской области.

- 2 случая среди взрослых в Волынской области. Листериоз - 1 случай среди взрослых в Черниговской области.

На уровне прошлого года остались заболеваемость брюшным тифом, паратифом, столбняком, бешенством, лихорадкой Западного Нила.

Не зарегистрированы заболевания холерой, бруцеллезом, орнитозом и полиомиелитом.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине выявили 3 627 новых случаев коронавирусной инфекции, 69 человек умерли.