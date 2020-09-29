На Марсе обнаружили три скрытых подземных реки.

Об этом сообщает BBC.

Такое заключение ученые сделали после 134 наблюдений, которые проводил космический аппарат с 2012 по 2019 годы. Под поверхностью Красной планеты скрыта система "водоемов, которые находятся примерно на глубине 800 метров.

Отмечается, что ширина самой большой реки составляет около 30 километров. Вода на глубине может быть жидкой из-за большой концентрации солей.

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