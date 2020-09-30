Во всех украинских консульствах и посольствах ввели электронную очередь для граждан.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

"Мы ввели во всех зарубежных дипломатических учреждениях Украины, а это посольства и консульства, электронную очередь. Теперь все 116 консульств и посольств Украины имеют этот удобный инструмент.

Благодаря электронной очереди мы сможем накапливать большие данные, оценивать лучше потребности граждан, то есть услуги, которые пользуются наибольшим спросом, нагрузка на консулов ​​и соответственно оптимизировать нашу работу", - заявил министр.