В посольствах Украины появилась электронная очередь [ Редактировать ]
Источник: Европейская правда
Во всех украинских консульствах и посольствах ввели электронную очередь для граждан.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.
"Мы ввели во всех зарубежных дипломатических учреждениях Украины, а это посольства и консульства, электронную очередь. Теперь все 116 консульств и посольств Украины имеют этот удобный инструмент.
Благодаря электронной очереди мы сможем накапливать большие данные, оценивать лучше потребности граждан, то есть услуги, которые пользуются наибольшим спросом, нагрузка на консулов и соответственно оптимизировать нашу работу", - заявил министр.
Благодаря электронной очереди украинцы могут записаться на прием и отправить документы для предварительного рассмотрения. Все частные данные граждан МИД не будет собирать, утверждает Кулеба.
Ранее сообщалось, что в Украине разрешили электронную торговлю лекарствами.
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