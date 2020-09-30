"Черные ящики" АН-26 расшифровали [ Редактировать ]
Бортовые самописцы военного самолета АН-26, который на прошлой неделе разбился в Чугуеве, расшифровали. Во время расшифровки возникли проблемы со звуком.
Об этом заявила глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады Ирина Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.
Комитет Рады уже сегодня ознакомится с информацией, которую получили с бортовых самописцев самолета.
"Сегодня нам доложили, что "черные ящики" были расшифрованы. Сначала были проблемы со звуком, но сейчас все расшифровано. Уже сегодня приступаем к оценке того, что было в "черных ящиках", - заявила она.
Ранее Борчаковский заявил, что ГБР проверяют версию о теракте.
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