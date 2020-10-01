У ДБР не відкидають, що причиною авіакатастрофи Ан-26 під Харковом могла стати диверсія. І планують призначити вибухотехнічну експертизу. Про це повідомив керівник головного слідчого управління - Максим Борчаковський. Також стало відомо, що лівий двигун літака не відмовив повністю.

Очільник слідчого управління також проінформував, що після розшифровки та аналізу інформації з бортових самописців - перемови екіпажу можуть оприлюднити. Нагадаю, катастрофа Ан-26 сталася ввечері 25 вересня під час проведення навчально-тренувальних польотів.

На облавку було 27 людей: екіпаж, офіцери та курсанти Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.

Максим Борчаковський, керівник ГСУ ДБР: