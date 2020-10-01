Авіакатастрофа на Харківщині: у ДБР не відкидають версії диверсії [ Редактировать ]
У ДБР не відкидають, що причиною авіакатастрофи Ан-26 під Харковом могла стати диверсія. І планують призначити вибухотехнічну експертизу. Про це повідомив керівник головного слідчого управління - Максим Борчаковський. Також стало відомо, що лівий двигун літака не відмовив повністю.
Очільник слідчого управління також проінформував, що після розшифровки та аналізу інформації з бортових самописців - перемови екіпажу можуть оприлюднити. Нагадаю, катастрофа Ан-26 сталася ввечері 25 вересня під час проведення навчально-тренувальних польотів.
На облавку було 27 людей: екіпаж, офіцери та курсанти Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.
Максим Борчаковський, керівник ГСУ ДБР:
Всі версії які лунають в засобах інформації зараз слідством не відкидаються 19-10 те що лунає, що взагалі відмовив двигун не відповідає дійсності, але і ці обставини всі з'ясовуються під час проведення технічного розслідування. Після того, як будуть повністю розшифровані бортові самописці - нам дасть змогу побачити, як працював кожен вузол, кожен агрегат.
по теме
Катастрофа Ан-26: информацию об отказе двигателя опровергли
В среду, 30 сентября, глава Главного следственного управления Госбюро расследований Максим Борчаковский сделал заявление
Крушение Ан-26: в ГБР проверяют версию о теракте
В среду, 30 сентября, глава Главного следственного управления Госбюро расследований Максим Борчаковский сделал заявление
У ДБР розпочали розслідування авіакатастрофи під Чугуєвом
Розслідування розпочали за статтею "порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки"
Авіакатастрофа АН-26 на Харківщині: які версії розглядають правоохоронці
Очільник Харківщини пропонує слідчим зосередитися на одній версії катастрофи АН-26 - кого підозрює?
Авіакатастрофа на Харківщині: чому впав військовий літак і що відомо про жертв трагедії
На місці авіакатастрофи знайшли тіла усіх курсантів. Втім, як говорять у Міноборони, останки жодного із загиблих ідентифікувати неможливо