Болгария обновила правила въезда для украинцев в связи с коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Болгарии.

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"С 1 октября по 30 ноября 2020 года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Республики Болгария при наличии справки, которая показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что тест должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы.

В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописанный латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negative).

Ранее сообщалось, что Кабмин не намерен ограничивать въезд в Украину иностранцам.