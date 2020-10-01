Болгария обновила правила въезда для украинцев [ Редактировать ]
Болгария обновила правила въезда для украинцев в связи с коронавирусом.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Болгарии.
"С 1 октября по 30 ноября 2020 года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Республики Болгария при наличии справки, которая показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что тест должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы.
В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописанный латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negative).
Ранее сообщалось, что Кабмин не намерен ограничивать въезд в Украину иностранцам.
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